В Драмтеатре Краснодара - новый главный режиссер

31 Июль 2020 2020-07-31T00:01:03+03:00

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В театре Драмы Краснодара свой пост главный режиссер Константин Демидов покинул еще 15 июля. Все это время в театре не было лидера. И вот его назначили.

Главным режиссером театра Драмы стал 35-летний заслуженный артист Кубани Арсений Фогелев.

В Краснодарском крае он достаточно известен в театральных кругах. Фогелев не только выступает на сцене краснодарского театра Драмы, но и играет в спектаклях «Одного театра», снимается в кино.

В театр Драмы Фогелев пришел работать 13 лет назад, сразу же после окончания театрального института. В вузе он получил специальность артиста драмтеатра и кино.

Арсений Фогелев на краснодарской сцене играл в гоголевском «Ревизоре», булгаковском «Евангелие от Воланда», шекспировском «Гамлете» и многих других спектаклях. Последние годы трудился режиссером-постановщиком.

- В прошлом году выпустил «Конька-Горбунка», - говорят в театре Драмы Краснодара о новом режиссере. - А еще он с успехом представляет эскизы постановок в рамках проведения режиссерских лабораторий. Среди них такая заметная работа как эскиз по исторической драме «Борис Годунов» в рамках лаборатории «С любовью, Пушкин». Также вошел в лонг-лист премии «Золотая маска-2019».

Арсений Фогелев - заслуженный артист Кубани (это почетное звание он получил в 2018 году), а во время карантина создал ряд онлайн-проектов.

Но пока что Фогелева еще не представили творческому коллективу театра. Труппа пока находится в отпуске.

ИСТОЧНИК KP.RU