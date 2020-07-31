В Краснодаре производили опасную красную икру в подполье
Специалисты Россельхознадзора вместе с полицией накрыли нелегальный рыбный цех.
- Когда мы зашли внутрь, в холодильниках нашли 2690 кило рыбы и 216 килограммов красной икры, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в пресс-службе Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Адыгее. - На продукцию не было документов, а еще отсутствовала маркировка.
Силовики и надзорный орган не смогли установить происхождение рыбных продуктов. Также выяснилось, что сама торговая площадка нигде не зарегистрирована.
- А это значит, что невозможно установить, где получено сырье и на каком основании товар идет в обор, - пояснили в Россельхознадзоре. – Вся продукция признана опасной и изъята.
В Краснодаре накрыли подпольный рыбный цех.Видео: ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю
Пока что рыба и икра хранится на специальной площадке, но совсем скоро ее вывезут на полигон и уничтожат.
ИСТОЧНИК KP.RU