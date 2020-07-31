2020-07-31T00:51:40+03:00
Общество

В Краснодаре производили опасную красную икру в подполье

Вся продукция - изъята и будет уничтожена [видео]
Варвара ДЫМ
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Продукцию нашли и изъяли. Фото: ГУ МВД РФ по Краснодарскому краюПродукцию нашли и изъяли. Фото: ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю
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Специалисты Россельхознадзора вместе с полицией накрыли нелегальный рыбный цех.

- Когда мы зашли внутрь, в холодильниках нашли 2690 кило рыбы и 216 килограммов красной икры, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в пресс-службе Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Адыгее. - На продукцию не было документов, а еще отсутствовала маркировка.

Силовики и надзорный орган не смогли установить происхождение рыбных продуктов. Также выяснилось, что сама торговая площадка нигде не зарегистрирована.

- А это значит, что невозможно установить, где получено сырье и на каком основании товар идет в обор, - пояснили в Россельхознадзоре. – Вся продукция признана опасной и изъята.

В Краснодаре накрыли подпольный рыбный цех.Видео: ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Пока что рыба и икра хранится на специальной площадке, но совсем скоро ее вывезут на полигон и уничтожат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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