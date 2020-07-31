Температура морской воды на курортах Кубани: теплее всего в Туапсе
Температура воды в Черном море у берегов края остается весьма комфортной для купания. Пальму первенства тут держит Туапсе-здесь вода прогрелась до целых 27 градусов. Заметно бодрит море в Ейске - всего 24.
В Темрюке, Анапе, Геленджике и Сочи температура почти одинакова. 25-26 градусов, что вполне соответствует норме конца июля.
На предстоящие выходные синоптики ожидают нестабильную погоду с дождями, которые иногда могут превращаться в настоящий ливень.
- На Черноморском побережье местами кратковременный дождь, гроза. 1 августа утром и днем местами сильный дождь. Ветер северо-западный 6-11 м/с, местами порывы 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 18…23°, днем 26…31°,- сообщают специалисты Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
ИСТОЧНИК KP.RU