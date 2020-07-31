Житель Кубани без спросу продал в Интернете компьютер своего друга
23-летний житель Курганинского района края пришел в гости к своему другу, где они проводили время за видеоиграми.
Когда хозяин отлучился из дому, молодой человек решил действовать быстро, и продал его игровое оборудование и диски в Интернете. Покупатель вскоре подъехал и забрал купленное оборудование.
Сумма причиненного ущерба составила более 65 000 рублей.
Оперативники задержали ушлого «продавца» в соседней Адыгее Адыгеи и доставили в отдел полиции. Там молодой человек рассказал, что вырученными от продажи чужой техники деньгами он распорядился по своему усмотрению. Похищенную аппаратуру удалось найти и вернуть законному владельцу.
- Следственным отделом ОМВД России по Курганинскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 23-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Ему грозит до 5 лет тюрьмы.
На период предварительного следствия обвиняемому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,- сообщает ГУ МВД по краю.
ИСТОЧНИК KP.RU