2020-07-31T09:54:19+03:00
Общество

Фонтаны в Краснодаре закрываются на профилактический ремонт

Специалисты обещают управиться всего за пару дней
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото мэрии ККФото мэрии КК
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11 муниципальных фонтанов , а также водные сооружения в Чистяковской роще и Городском саду Краснодара закрывают на профилактический ремонт. Правда, продлится он всего пару дней, обещают в мэрии краевого центра.

В ближайшие субботу и воскресенье сотрудники коммунальных служб спустят воду из фонтанных резервуаров , выполнят санобработку емкостей, проверят системы подачи и фильтрации, а если потребуется, еще заменят электрокабели, насосы, фонари и форсунки.

Такие проверки и ремонтные работы позволяют обеспечить стабильную работу фонтанов до конца сезона ,который обычно тянется до начала ноября.

Во время профилактических работ заменят или заново закрепляют форсунки внутри чаш — их повреждают любители купаться в фонтанах и перекрывать струи,- рассказали в департаменте городского хозяйства и ТЭК.

Фонтаны в Краснодаре возобновят работу уже 3 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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