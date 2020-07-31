Фонтаны в Краснодаре закрываются на профилактический ремонт
11 муниципальных фонтанов , а также водные сооружения в Чистяковской роще и Городском саду Краснодара закрывают на профилактический ремонт. Правда, продлится он всего пару дней, обещают в мэрии краевого центра.
В ближайшие субботу и воскресенье сотрудники коммунальных служб спустят воду из фонтанных резервуаров , выполнят санобработку емкостей, проверят системы подачи и фильтрации, а если потребуется, еще заменят электрокабели, насосы, фонари и форсунки.
Такие проверки и ремонтные работы позволяют обеспечить стабильную работу фонтанов до конца сезона ,который обычно тянется до начала ноября.
Во время профилактических работ заменят или заново закрепляют форсунки внутри чаш — их повреждают любители купаться в фонтанах и перекрывать струи,- рассказали в департаменте городского хозяйства и ТЭК.
Фонтаны в Краснодаре возобновят работу уже 3 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU