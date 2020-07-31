2020-07-31T10:07:21+03:00
Экономика

Сбербанк выделил 700 млн на строительство жилого комплекса в Горячем Ключе

Сбербанк профинансировал строительство свыше 2 млн кв.м. жилья в Краснодарском крае
Иван Егоров
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Фото: пресс-служба Сбербанка.Фото: пресс-служба Сбербанка.
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Сбербанк и СК «М2Девелопмент» (ООО «Специализированный застройщик «АСК-4») заключили договор проектного финансирования. Компания получила свыше 700 млн рублей на строительство жилого комплекса в Горячем Ключе. Проект рассчитан на два дома жилой площадью 20 тысяч кв.м. Кредитная линия открыта с субсидированной процентной ставкой по программе Министерства экономического развития.

Татьяна Сергиенко, управляющий Краснодарским отделением Сбербанка:

«Сбербанк – ключевой партнер строительной отрасли региона, при участии банка возводится свыше 2 млн квадратных метров жилья. Компания «М2Девелопмент» построит жилой комплекс в Горячем Ключе с использованием эскроу-счетов Сбербанка. Благодаря этому средства дольщиков защищены, и они гарантировано получат приобретенное жилье. Уверена, что квартиры в ЖК «Горячий» будут пользоваться спросом у жителей и гостей города».

Самвел Саркисов, учредитель СК «М2Девелопмент»:

«ЖК «Горячий» - первый для компании жилой комплекс, который будет построен с использованием проектного финансирования и эскроу-счетов. Рад, что нашим финансовым партнером выступил Сбербанк. Убежден, что проект положит начало долгосрочным отношениям с банком, которые позволят компании достичь новых высот в бизнесе».

Жилой комплекс «Горячий» расположится на ул. Ярославская, 111 в г. Горячий Ключ (60 км от Краснодара). Проект предусматривает строительство двух 8-этажных домов с коммерческими помещениями и наземным паркингом на 200 мест. Для удобства жителей в каждом подъезде предусмотрены помещения для хранения колясок и велосипедов. На территории комплекса спроектирован двор-парк с детскими и спортивными площадками, тренажерами, зонами отдыха, лавочками и беседками. Строительство комплекса начнется в августе, сдача первого дома в эксплуатацию запланирована на конец 2022 года.

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