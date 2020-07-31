2020-07-31T10:23:06+03:00
Общество

Правительство России выделит средства на защиту от паводков районов Краснодарского края

Об этом рассказала заместитель председателя кабмина
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото администрации ККФото администрации КК
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Правительство России выделит средства на строительство новых инженерных сооружений в подверженных наводнениям и паводкам Хабаровском и Краснодарском краях.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на зампреда кабинета министров Викторию Абрамченко, Деньги предоставят регионам в 2021–2022 годах .

Общий объем финансирования строительства за эти два года составит 3,38 млрд рублей. На эти средства будут построены новые дамбы и укреплены набережные.

Так, в Крымском районе Краснодарского края инженерные сооружения призваны защитить от подтоплений 6135 жилых домов и 40 894 человек в случае разлива рек Адагум, Неберджай и Баканка.

Потенциальный ущерб от возможных наводнений в этих районах оценивается в 51,68 млрд руб.

- В Краснодарском крае регулирование рек Адагум, Неберджай, Баканка позволит предотвратить возможность наводнений, подобных тем, что в 2012 году случилось в Крымске, — рассказала изданию вице-премьер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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