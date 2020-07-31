Правительство России выделит средства на защиту от паводков районов Краснодарского края
Правительство России выделит средства на строительство новых инженерных сооружений в подверженных наводнениям и паводкам Хабаровском и Краснодарском краях.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на зампреда кабинета министров Викторию Абрамченко, Деньги предоставят регионам в 2021–2022 годах .
Общий объем финансирования строительства за эти два года составит 3,38 млрд рублей. На эти средства будут построены новые дамбы и укреплены набережные.
Так, в Крымском районе Краснодарского края инженерные сооружения призваны защитить от подтоплений 6135 жилых домов и 40 894 человек в случае разлива рек Адагум, Неберджай и Баканка.
Потенциальный ущерб от возможных наводнений в этих районах оценивается в 51,68 млрд руб.
- В Краснодарском крае регулирование рек Адагум, Неберджай, Баканка позволит предотвратить возможность наводнений, подобных тем, что в 2012 году случилось в Крымске, — рассказала изданию вице-премьер.
ИСТОЧНИК KP.RU