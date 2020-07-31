31 Июль 2020 2020-07-31T10:25:30+03:00

В Сочи водитель BlaBlaCar высадил пассажирку с детьми посреди дороги. Фото: архив КП

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В Сочи водитель BlaBlaCar оставил пассажирку с детьми посреди дороги и уехал. Видео инцидента разместили в соцсетях, женщина обратилась в полицию. На кадрах видно, как мужчина вытаскивает ее из машины, вокруг разбросаны сумки, дети кричат.

«По данному факту проводится проверка, материал зарегистрирован, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Представитель пресс-службы уточнил, что автомобиль ехал в Сочи из Геленджика. Водитель высадил пассажиров, не доезжая поселка Лазаревское.

Сотрудники полиции уже установили личность водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU