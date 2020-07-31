В Сочи водитель BlaBlaCar высадил пассажирку с детьми посреди дороги
В Сочи водитель BlaBlaCar оставил пассажирку с детьми посреди дороги и уехал. Видео инцидента разместили в соцсетях, женщина обратилась в полицию. На кадрах видно, как мужчина вытаскивает ее из машины, вокруг разбросаны сумки, дети кричат.
«По данному факту проводится проверка, материал зарегистрирован, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Представитель пресс-службы уточнил, что автомобиль ехал в Сочи из Геленджика. Водитель высадил пассажиров, не доезжая поселка Лазаревское.
Сотрудники полиции уже установили личность водителя.
ИСТОЧНИК KP.RU