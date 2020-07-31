2020-07-31T10:34:04+03:00
Общество

Выплаты работающим пенсионерам в Краснодарском крае увеличатся в августе

Об этом сообщает ПФР
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото отделения ПФР по краюФото отделения ПФР по краю
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В августе 2020 года работающие пенсионеры начнут получать пенсию в повышенном размере. Это произойдет в результате корректировки, которую производит Пенсионный фонд РФ.

- Беззаявительный перерасчет страховых пенсий касается около 360 тысяч кубанских пенсионеров, или 24% получателей страховой пенсий, проживающих на Кубани,- сообщает отделение ПФР по Краснодарскому краю

В отличие от обычной индексации страховых пенсий, когда их размеры увеличиваются на определенный процент, прибавка к пенсии от корректировки носит сугубо индивидуальный характер.

Максимальное увеличение в результате перерасчета ограничено 279 рублями. А средняя прибавка к пенсии работающих пенсионеров в Краснодарском крае составит 185,05 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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