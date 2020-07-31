2020-07-31T10:57:12+03:00
Общество

В Краснодаре выработали дорожную карту спасения Мавританского дома

Памятник архитектуры 19 века давно разрушается на глазах горожан
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Мавританский дом. Фото krasnodar.bezformata.comМавританский дом. Фото krasnodar.bezformata.com
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В течение многих лет жилой дом инженера Рымаревича-Альтманского, построенный в 70-х годах 19 века разрушался на глазах у горожан. Вокруг памятника архитектуры сложилась парадоксальная ситуация.

У жильцов нет денег на его реконструкцию , а у мэрии Краснодара- юридических оснований для реставрации.

Еще в марте 2020 года депутат Госдумы Наталья Костенко предложила госжилинспекции региона признать дом аварийным и расселить жильцов, однако история так и не сдвинулась с мертвой точки.

И вот в конце июля в министерстве ТЭК и ЖКХ края состоялось совещание, инициированное депутатом Госдумы , по обсуждению предложенного ею плана спасения памятника архитектуры Краснодара.

Выработана дорожная карта совместных действий жильцов дома, жилинспекции, мэрии и других заинтересованных лиц.

Решено помочь жильцам найти организацию, которая проведет экспертизу состояния дома, после чего городская комиссия признает дом аварийным.

Наталья Костенко совместно с министерством обсудит возможность включения его в программу расселения до 2024 года. А администрация города совместно с Управление по госохране приступит к поиску инвестора для реставрационных работ.

- При личном контроле министра ТЭК и ЖКХ, работа пойдет бодрее. Так как программа расселения аварийного жилья будет действовать только до 2024 г., так что если мы в нее не попадем, судьба памятника останется неопределенной еще на многие годы. Будем держать ситуацию на контроле, - рассказала Наталья Костенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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