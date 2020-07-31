В Краснодаре детсад закрыт на карантин из-за коронавируса

31 Июль 2020 2020-07-31T11:12:10+03:00

Тест на COVID 19 у сотрудника детсада показал положительный результат

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В департамент образования Краснодара поступила информация о зарегистрированном случае заболевания COVID-19 одного из сотрудников детсада № 30 на улице Алма-Атинской в краевом центре. Тест на коронавирус у сотрудника показал положительный результат.

Роспотребнадзор выдал предписание заведующему детским садом о проведении карантинных мероприятий. С 30 июля в детсаду прекращен прием детей.

- В помещениях организована дезинфекция, комплекс санитарно-противоэпидемиологических мероприятий. Сотрудники и воспитанники, которые контактировали с заболевшим, направлены на самоизоляцию,- сообщает департамент образования мэрии.

Как сообщается, предполагаемая дата возобновления работы детсада № 30 — 11 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU