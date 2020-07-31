В Краснодарском крае 36-летняя женщина погибла под колесами поезда

31 Июль 2020 2020-07-31T11:29:58+03:00

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Накануне житель станицы Каневской неподалеку от железнодорожного моста нашел тело мертвой молодой женщины. Труп был сильно изуродован, как это бывает при столкновении с поездом.

О своей находке мужчина сообщал в транспортную полицию.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Сотрудникам транспортной полиции удалось установить личность погибшей, ею оказалась 36-летняя жительница Каневской.

- Сейчас проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU