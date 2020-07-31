В Краснодарском крае 36-летняя женщина погибла под колесами поезда
Накануне житель станицы Каневской неподалеку от железнодорожного моста нашел тело мертвой молодой женщины. Труп был сильно изуродован, как это бывает при столкновении с поездом.
О своей находке мужчина сообщал в транспортную полицию.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
Сотрудникам транспортной полиции удалось установить личность погибшей, ею оказалась 36-летняя жительница Каневской.
- Сейчас проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.
ИСТОЧНИК KP.RU