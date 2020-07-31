2020-07-31T11:37:47+03:00
Общество

Пробки на трассе «Краснодар - Новороссийск» в сторону моря 31 июля 2020: мощный затор в Нижнебаканской

Пробки образовались на трассе «Краснодар - Новороссийск» 31 июля 2020
Виталий КАРНАУХ
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Фото: «ЯндексКарты»Фото: «ЯндексКарты»
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Выходные уже максимально близко. В пятницу, 31 июля, на дорогах Краснодарского края, ведущих к морю, образовались длинные заторы. Но удивляться этому не стоит, регион – курортный, россияне и местные едут к морю!

Рассказываем, где, по данным «ЯндексКарт», наблюдается повышенная транспортная активность.

Из Краснодара в сторону Черного моря добраться будет проблематично по направлению в Новороссийск. На подъезде к Северскому району трасса все еще свободна, а вот у поселка Ильский начинаются небольшие пробки, под Ахтырским – то же самое. За Абинском, минуя поворот на Крымск, начинается самое «страшное» - многокилометровый коллапс перед Нижнебаканской. И закончится затор аж у Верхнебаканской.

Следующие пробки ожидают автолюбителей в самом Новороссийске. Здесь «стоит» район Кирилловки, участки улицы Ленина, Анапское шоссе красное полностью, местами красный проспект Дзержинского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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