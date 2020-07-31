«Новые люди» собрали более 9000 подписей в Краснодаре

31 Июль 2020 2020-07-31T11:37:59+03:00

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Новые партии и самовыдвиженцы сдали подписные листы в избирательную комиссию на проверку.

Партию «Новые Люди» и ее кандидатов, по информации регионального отделения, поддержали более 9000 тысяч человек. Это больше необходимого количества. Подписи собирались с запасом на случай выбраковки местным избиркомом по тем или иным причинам.

В течение нескольких дней комиссия будет проверять партийные и кандидатские подписные листы. По итогу проверки будет принято решение, какие кандидаты и партии будут допущены до сентябрьских выборов.

В партии «Новые люди» рассказали, что подписи собирали их волонтеры, как возле агитационных кубов, так и в ходе поквартирного обхода. За редким исключением волонтеры работали вместе с потенциальными кандидатами. Такая форма сбора подписей удобна и для жителей Краснодара, и для самих кандидатов. Для обеих сторон есть возможность познакомиться, узнать друг друга лучше, пообщаться на тему того, чем живет округ. А также наметить пути решения накопившихся проблем.

- Мы благодарны всем, кто нас поддержал - рассказывает о сборе подписей кандидат от «Новых людей» Владимир Семыкин. – Людям не безразлично, кто будет представлять их интересы в гордуме. Много тех, кто верит, что изменения возможны. Задавали много вопросов, делились проблемами.

Часто краснодарцев смущала необходимость указывать паспортные данные в подписных листах. Это одна из основных причин отказа. Мы разъясняли, что это требование законодательства, подтверждающее легитимность подписи.

Напомним, в Краснодаре выборы пройдут 13 сентября. Жителям Кубанской столицы предстоит определить 52 депутатов городского представительства: 13 по спискам, 39 по одномандатным округам.