2020-07-31T11:54:49+03:00
Общество

В Туапсинском районе проконтролируют работу регоператора по вывозу мусора

Этой работой жители района крайне недовольны
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото администрации ККФото администрации КК
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В Туапсинском районе местные жители крайне недовольны работой здешнего регионального оператора по вывозу мусора. Отходы вывозить не успевают, на контейнерных площадках растут горы мусора. В администрацию региона посыпались многочисленные жалобы.

Поэтому замминистра ТЭК и ЖКХ региона Андрей Киселев проинспектировал работу служб в Новомихайловском, Небуге и Ольгинке.

– Необходимо создать мониторинговую группу при участии специалистов краевого ГКУ «Агентство ТЭК», регоператора и муниципалитета. Она будет заниматься круглосуточным контролем всего процесса обращения с ТКО, начиная от выхода техники на линию, – сказал министр Александр Трембицкий, дав оператору неделю на наведение порядка в районе.

В эту работу будут вовлечены и надзорные органы края. В минимальные сроки будут откорректированы графики вывоза отходов.

В районе уже определяют определены места для размещения новых контейнеров, увеличено и количество работающей на линиях техники.

– Ровно через неделю проведем повторное совещание, на котором оценим проделанную работу и примем уже кардинальные меры, –отметил Александр Трембицкий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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