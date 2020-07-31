31 Июль 2020 2020-07-31T12:53:11+03:00

В Сочи к посту ДПС «Магри» из леса вышел больной медведь. Фото: соцсети

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В Сочи на пост ДПС «Магри», что в Лазаревском районе, вышел больной медведь. Очевидцы сняли зверя на видео и выложили в сеть. Невооруженным глазом видно, что животное нездорово. Медведь очень худой, вся его шерсть склочена.

- При предварительном осмотре, есть подозрение на бешенство. Вызвана ветеринарная служба, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела ФГБУ «Сочинский национальный парк» Реваз Пруидзе.

В пресс-службе Сочинского нацпарка обратили внимание, что на место происшествия оперативно выехали сотрудники охраны и защиты леса для проведения совместно с сотрудниками ГИБДД мероприятий по отпугиванию дикого зверя.

Всего, по оценкам специалистов, на природоохранных территориях Сочи популяция медведей варьируется в пределах 400-600 особей.

ИСТОЧНИК KP.RU