Пробки на дорогах Краснодарского края в сторону Крымского моста 31 июля 2020: заторы в Юровке и Старотитаровской

31 Июль 2020 2020-07-31T13:05:43+03:00

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Меньше, чем через 12 часов, наступят выходные дни. А это означает, что на дорогах в Краснодарском крае началось активное движение транспорта. Кто отпросился с работы, кто взял дополнительный выходной, а кто и вовсе получил долгожданный отпуск – все желающие рванули, как у нас говорят, «на моря». О пробках на трассе «Краснодар – Новороссийск» мы уже писали. О пробках на трассе «Джубга – Сочи» мы также писали.

Популярное направление на Крым также загружено автотранспортом. Рассказываем подробно. Если ехать через Славянск-на-Кубани, то этот вариант более спокойный. В Елизаветинской, Марьянской, Ивановской, Славянске-на-Кубани, Анастасиевской – пробок нет вообще.

«ЯндексКарты» показывают небольшой затор в Коржевском и Варениковской. Развилка на Темрюк свободна, дальнейшая трасса тоже. А вот в районе Юровки придется простоять в пробке. Следующий коллапс начнется на подъезде к Старотитаровской. Здесь это объясняется ремонтными работами на дороге. За ней дорога на Тамань свободна.

ИСТОЧНИК KP.RU