2020-07-31T13:11:57+03:00
Общество

Памятник казакам «Преемственность поколений» открыт в станице Старотитаровской

Скульптурная композиция выполнена из бронзы
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото администрации ККФото администрации КК
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Бронзовый памятник казакам под названием «Преемственность поколений» открыт в центральном парке станицы Старотитаровской.

Монумент высотой более двух с половиной метров . Композиция состоит из двух фигур – старого казака в парадной форме и его внука в форме кадета.

Вице-губернатор Сергей Пуликовский в своем выступлении на церемонии открытия подчеркнул особую важность знаний о традициях и историческом пути своего народа

– В течение жизни человек может многое приобрести и потерять. Но единственное, что у него остается – это память, история. История старинной казачьей станицы достойна того, чтобы о ней помнили. Казачество переживало разные периоды. Но всегда стояло на защите своей Родины, своих жителей, – отметил вице-губернатор.

Сотни гостей церемонии и жители станицы возложили к памятнику цветы. Затем перед собравшимися промаршировал парадный расчет Почетного караула Кубанского казачьего войска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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