ФК «Краснодар» продемонстрировал новую форму для игроков

31 Июль 2020 2020-07-31T13:25:27+03:00

Расцветка не слишком изменилась

Изменить размер текста: A A

ФК «Краснодар» представил новый дизайн игровых комплектов формы, в которой игроки клуба будут выступать в очередном чемпионате России. следующем сезоне.

Краснодарцы остались верны себе по части форменной расцветки. Комплекты спортивной одежды для игр на своем поле выполнен в зелено-черном цвете, а гостевая форма — в белом.

В сообщении клуба подчеркивается, что новая форма создана по особой, ультрасовременной технологии, с использованием так называемой «дышащей» и высокопрочной ткани.

-В комбинации с облегающим кроем форма в точности соответствует требованиям футболистов высочайшего класса. Благодаря этому внешняя сторона футболок и их рукава имеют необходимый уровень воздухопроницаемости», — сообщает пресс-служба команды .

ИСТОЧНИК KP.RU