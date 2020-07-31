ФК «Краснодар» продемонстрировал новую форму для игроков
ФК «Краснодар» представил новый дизайн игровых комплектов формы, в которой игроки клуба будут выступать в очередном чемпионате России. следующем сезоне.
Краснодарцы остались верны себе по части форменной расцветки. Комплекты спортивной одежды для игр на своем поле выполнен в зелено-черном цвете, а гостевая форма — в белом.
В сообщении клуба подчеркивается, что новая форма создана по особой, ультрасовременной технологии, с использованием так называемой «дышащей» и высокопрочной ткани.
-В комбинации с облегающим кроем форма в точности соответствует требованиям футболистов высочайшего класса. Благодаря этому внешняя сторона футболок и их рукава имеют необходимый уровень воздухопроницаемости», — сообщает пресс-служба команды .
ИСТОЧНИК KP.RU