2020-07-31T13:57:09+03:00
Общество

МЧС предупреждает о резком ухудшении погоды в Краснодарском крае

Погода продолжает испытывать регион на прочность
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото ГУ МЧС по краюФото ГУ МЧС по краю
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ГУ МЧС края распространило экстренное сообщение о резком ухудшении погоды в регионе.

В период с 13-15 часов, и до конца суток 31 июля, а также в течение суток 01августа, ночью и утром 02 августа местами в крае ожидается сильный дождь, переходящий в ливень в сочетании с грозой и градом.

При шквалистом усилением ветра его скорость достигнет 20 м/с.

- На малых реках и водотоках, юго-восточных, юго-западных притоков бассейна реки Кубань и реках Черноморского побережья от Геленджика до Магри ожидаются подъёмы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок,- сообщает ГУ МЧС по краю.

Кроме того, на участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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