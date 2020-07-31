МЧС предупреждает о резком ухудшении погоды в Краснодарском крае
ГУ МЧС края распространило экстренное сообщение о резком ухудшении погоды в регионе.
В период с 13-15 часов, и до конца суток 31 июля, а также в течение суток 01августа, ночью и утром 02 августа местами в крае ожидается сильный дождь, переходящий в ливень в сочетании с грозой и градом.
При шквалистом усилением ветра его скорость достигнет 20 м/с.
- На малых реках и водотоках, юго-восточных, юго-западных притоков бассейна реки Кубань и реках Черноморского побережья от Геленджика до Магри ожидаются подъёмы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок,- сообщает ГУ МЧС по краю.
Кроме того, на участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем.
ИСТОЧНИК KP.RU