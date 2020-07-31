В Приморско-Ахтарск привезли маленьких серых гусят

31 Июль 2020 2020-07-31T14:49:44+03:00

Когда они вырастут, их отпустят на волю

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В Приморско-Ахтарске всерьез занялись поддержкой естественной популяции птиц. Эта местность всегда считалась одной из самых главных охотничьих мест на Кубани – и все благодаря особым климатическим условиям. Через район ежегодно проходят сезонные миграции водоплавающих птиц. На них охота разрешена официально.

- Чтобы не приносить значительного урона природе, мы занялись планомерной работой по сохранению и воспроизводству популяции водоплавающей птицы, - рассказал глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко.

max_bondofficial Впереди сезон охоты, приглашаю всех любителей посетить Приморско-Ахтарскии район. Это уникальное, гостеприимное и самое красивое место Кубани!

На этой недели в муниципалитет привезли первую партию птенцов серого гуся из воронежского питомника. По словам главы, птицу выпустят как только она подрастет. А пока – будут держать в специальном питомнике.

- На днях мы выпустили в естественную среду обитания куропаток. Очень надеюсь, что эта работа проведена не зря, и мы сможем в будущем наблюдать увеличение популяции этих птиц, - заключил Максим Бондаренко, приглашая всех желающих в район на охоту.

Выпуск куропаток. Фото: instagram.com/max_bondofficial/

ИСТОЧНИК KP.RU