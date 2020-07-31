2020-07-31T14:39:30+03:00
Происшествия

В Сочи в съехавшем в кювет УАЗе погибла 26-летняя девушка

Два других пассажира получили ранения
Юлия БАРАНОВА
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В Сочи в съехавшем в кювет УАЗе погибла 26-летняя девушка. Фото: архив КПВ Сочи в съехавшем в кювет УАЗе погибла 26-летняя девушка. Фото: архив КП
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В Сочи автомобиль УАЗ с пассажирами съехал в кювет. В результате погибла 26-летняя девушка, два человека пострадали и доставлены в больницу. Инцидент произошел между селам Татьяновка и Алексеевка, Лазаревского района курорта.

- Водитель вышел из кабины поговорить по телефону и оставил машину на обочине. В этот момент УАЗ съехал в обрыв, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего.

По предварительной информации, в машине находились соседи водителя, которые попросили отвезти их на вокзал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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