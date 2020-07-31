2020-07-31T15:02:29+03:00
Происшествия

В Анапе сообщили, что неизвестные заминировали торговый центр

При проверке факт минирования не подтвердился
Виталий КАРНАУХ
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Фото: https://t.me/pva_anapaФото: https://t.me/pva_anapa
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Днем 31 июля Анапчане стали свидетелями того, как правоохранители эвакуировали и оцепляли торговый центр "Солнечный". Кто-то сообщил, что здание заминировано. Но это оказалось не так. В полиции Анапы прокомментировали произошедшее.

- В отдел МВД России по городу Анапе поступило сообщение о возможном минировании торгового центра на улице Гребенская.На место происшествия незамедлительно направлены наряды полиции, посетители и персонал торгового центра эвакуированы, периметр оцеплен сотрудниками полиции и Росгвардии, - заявили в пресс-службе ОМВД.

Фото: https://t.me/pva_anapa

Фото: https://t.me/pva_anapa

Кинолог со служебной собакой полностью обследовали здание торгового центра. Однако никаких взрывчатых веществ, и даже их следов обнаружено не было.

- По факту произошедшего полицией проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма - прим. ред.). Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления лиц, причастных к совершению правонарушения, - дополнили в пресс-службе полиции Анапы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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