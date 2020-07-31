Инкассаторы Сбербанка отмечают профессиональный праздник

31 Июль 2020 2020-07-31T15:01:22+03:00

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В 1939 году служба инкассации была организована для перевозки денежных средств между кассами и отделениями банка.

Сбербанк на территории Юга и Северного Кавказа обслуживает 20 000 объектов, 7 800 корпоративных клиентов банка и 1 500 сторонних кредитных организаций. Всего за шесть месяцев 2020 года инкассаторы перевезли 1,3 трлн рублей. Численность команды инкассаторов Юго-Западного банка Сбербанка 1 394 сотрудника.

Будни службы инкассации Сбербанка — постоянное повышение профессионального уровня и готовность действовать в нештатных и экстремальных ситуациях. Необходимые навыки отрабатываются в том числе в виртуальных тирах с помощью дополненной реальности. Ежегодно специалисты службы проводят соревнования для определения лучших по профессии.

Владимир Кравченко, заместитель председателя-руководитель РСЦ Юго-Западного банка Сбербанка:

«Сегодня профессия инкассатора одна из самых высокотехнологичных в банке. Инкассатор — это не «человек с оружием и мешком денег», а профессионал, вооружённый знаниями и новейшей техникой, которая позволяет в режиме онлайн отслеживать перемещение группы на маршруте, в электронном виде оформлять получение специальных технических средств, оснащённых электронными метками. Сбербанк на Юге и Северном Кавказе обслуживает 20 000 объектов, 7 800 корпоративных клиентов банка и 1 500 сторонних кредитных организаций. Наши инкассаторы — люди с высокой профессиональной подготовкой, обеспечивающие сохранность средств тысяч клиентов банка. Мы высоко ценим работу наших коллег и поздравляем их с праздником!».

Средний возраст сотрудника инкассации — 40 лет. Физическая подготовка, владение оружием, психологическая устойчивость — этими качествами должен обладать инкассатор. В основном сотрудники подразделения — это ветераны внутренних войск, спецназа, МВД.

В основе бизнес-модели инкассации Сбербанка — стремление создать условия, при которых любое преступное посягательство на перевозимые ценности становится бессмысленным. При попытке несанкционированно вскрыть спецконтейнер находящиеся в нем денежные купюры будут испорчены — их зальет специальная несмываемая краска. За безопасностью специализированного транспорта на маршрутах круглосуточно наблюдают операторы центров мониторинга: они могут удаленно блокировать двигатель, двери, устройство-накопитель машины. Система пропускает внутрь только инкассаторских работников и следит за автомобилем, когда их нет рядом.

Сегодня служба инкассации — многофункциональная структура. Перевозка денег и ценностей — ответственная и рискованная профессия. Простота, надежность и нацеленность на безопасность — основные принципы инкассации Сбербанка.