2020-07-31T15:37:38+03:00
Общество

Вениамин Кондратьев: «Буду принимать жесткие решения по пресечению безумной застройки Горячего Ключа»

Губернатор недоволен соблюдением градостроительного законодательства
Виталий КАРНАУХ
Поделиться:
Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
Изменить размер текста:

Краевые власти проверяют уровень застройки Горячего Ключа. Это было решено сегодня во время «часа контроля», который прошел с участием вице-губернаторов и глав районов.

На заседании, которое прошло в формате онлайн, глава региона особое внимание уделил застройке курорта Горячего Ключа – эта тема в последние недели особо актуальна. Со слов Кондратьева, ситуация в городе – довольно сложная. За минувшие три года в Горячем Ключе было выдано 57 разрешений на строительство многоквартирных высоток, однако комплексная застройка не предусмотрена ни в одном разрешении. Это означает, что социальные объекты в этих местах попросту не предусмотрены в проектах.

– Застраиваются территории вокруг озер Круглое и Длинное, которые необходимо закрепить в генплане как зону рекреации. Здесь уже возведены четыре жилых комплекса и продолжают выдаваться разрешения. Причем они не обеспечены ни детсадами, ни школами. Это не инвестпроект, а зарабатывание на жителях. И мы будем принимать жесткие решения по пресечению такой безумной застройки, – заявил Вениамин Кондратьев.

Кроме того, одному из застройщиков выдали разрешение на возведение восьми многоэтажек в зоне затопления, а также водоохранной зоне. Еще четыре многоквартирных дома построены в санитарно-защитной зоне.

– Такому строительству пора поставить точку. Горячий Ключ – это, прежде всего, курорт, а не спальный район. В ближайшее время в город будет направлена краевая комиссия, которую возглавит вице-губернатор Сергей Болдин, – заявил глава края.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прокуратура не разрешила кубанским чиновникам покупать машину за полтора миллиона на деньги народа
Погода в Краснодарском крае 1 и 2 августа: дожди с градом и грозой
Краснодарская больница получила новое оборудование для лечения коронавируса
ВТБ: траты россиян в турагентствах выросли на 40%
ВТБ предупреждает о мошенничестве со стороны отдельных ПИФов
В бывшем краснодарском отеле «отдыхали» крокодилы, обезьяны и игуаны
В Краснодаре начали промывать скважины в Школьном микрорайоне после отравления жителей
В Сочи спасли 12-летнего подростка, который чуть не утонул в море
В Краснодарском крае 31 июля умерли сразу три пациента с коронавирусом
Вениамин Кондратьев: «Буду принимать жесткие решения по пресечению безумной застройки Горячего Ключа»
Инкассаторы Сбербанка отмечают профессиональный праздник
В Анапе сообщили, что неизвестные заминировали торговый центр
В Сочи в съехавшем в кювет УАЗе погибла 26-летняя девушка
Жители Новороссийска просят учредить должность городского шамана
В Приморско-Ахтарск привезли маленьких серых гусят
МЧС предупреждает о резком ухудшении погоды в Краснодарском крае
ФК «Краснодар» продемонстрировал новую форму для игроков
Памятник казакам «Преемственность поколений» открыт в станице Старотитаровской
Пробки на дорогах Краснодарского края в сторону Крымского моста 31 июля 2020: заторы в Юровке и Старотитаровской
Пробки на трассе «Джубга – Сочи» в сторону моря 31 июля 2020: заторы в Туапсе и Лазаревском
В Сочи к посту ДПС «Магри» из леса вышел больной медведь
Губернатор Кубани потребовал отчета о ситуации с точечной застройкой в Краснодаре
В Туапсинском районе проконтролируют работу регоператора по вывозу мусора
«Новые люди» собрали более 9000 подписей в Краснодаре
Пробки на трассе «Краснодар - Новороссийск» в сторону моря 31 июля 2020: мощный затор в Нижнебаканской
В Краснодарском крае 36-летняя женщина погибла под колесами поезда
В Краснодаре детсад закрыт на карантин из-за коронавируса