Вениамин Кондратьев: «Буду принимать жесткие решения по пресечению безумной застройки Горячего Ключа»

31 Июль 2020 2020-07-31T15:37:38+03:00

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Краевые власти проверяют уровень застройки Горячего Ключа. Это было решено сегодня во время «часа контроля», который прошел с участием вице-губернаторов и глав районов.

На заседании, которое прошло в формате онлайн, глава региона особое внимание уделил застройке курорта Горячего Ключа – эта тема в последние недели особо актуальна. Со слов Кондратьева, ситуация в городе – довольно сложная. За минувшие три года в Горячем Ключе было выдано 57 разрешений на строительство многоквартирных высоток, однако комплексная застройка не предусмотрена ни в одном разрешении. Это означает, что социальные объекты в этих местах попросту не предусмотрены в проектах.

– Застраиваются территории вокруг озер Круглое и Длинное, которые необходимо закрепить в генплане как зону рекреации. Здесь уже возведены четыре жилых комплекса и продолжают выдаваться разрешения. Причем они не обеспечены ни детсадами, ни школами. Это не инвестпроект, а зарабатывание на жителях. И мы будем принимать жесткие решения по пресечению такой безумной застройки, – заявил Вениамин Кондратьев.

Кроме того, одному из застройщиков выдали разрешение на возведение восьми многоэтажек в зоне затопления, а также водоохранной зоне. Еще четыре многоквартирных дома построены в санитарно-защитной зоне.

– Такому строительству пора поставить точку. Горячий Ключ – это, прежде всего, курорт, а не спальный район. В ближайшее время в город будет направлена краевая комиссия, которую возглавит вице-губернатор Сергей Болдин, – заявил глава края.

ИСТОЧНИК KP.RU