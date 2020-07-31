В Краснодарском крае 31 июля умерли сразу три пациента с коронавирусом

31 Июль 2020 2020-07-31T15:47:07+03:00

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Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в регионе за последние сутки умерли три пациента с подтвержденным диагнозом коронавирус.

В Сочи скончался 80-летний пенсионер. У мужчины появился кашель, поднялась температура до 39 градусов. Изначально лечился сам, однако позже сообщил медикам о своем состоянии, врачи госпитализировали его в больницу. Сразу же был взят анализ на ковид, впоследствии он показал положительный результат.

- Когда состояние резко ухудшилось, больного перевели на аппарат искусственной вентиляции легких. Несмотря на усилия врачей, спасти пациента не удалось. Он также страдал рядом хронических заболеваний, - говорят в оперативном штабе.

Две смерти также зафиксировали в Краснодаре. В специализированной краевой инфекционной больнице умерли две женщины - 78-летняя жительница Краснодара и 65-летняя женщина из станицы Динской.

- В обоих случаях болезнь развивалась стремительно, с потерей вкуса и обоняния, дискомфортом в грудной клетке, общим недомоганием. Анализ на коронавирус подтвердил наличие инфекции. Пациенты были подключены к аппарату ИВЛ, но все предпринятые меры оказались бессильны, - заключили в оперативном штабе Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU