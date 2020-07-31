2020-07-31T16:26:15+03:00
Происшествия

В бывшем краснодарском отеле «отдыхали» крокодилы, обезьяны и игуаны

В их «ложе» нагрянули сотрудники прокуратуры
Виталий КАРНАУХ
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Здесь была гостиница "Централь". Фото: https://localway.ru/krasnodar/poi/zdanie_byvshey_gostinitsy_tsentral_312259Здесь была гостиница "Централь". Фото: https://localway.ru/krasnodar/poi/zdanie_byvshey_gostinitsy_tsentral_312259
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Сотрудники прокуратуры нагрянули с проверкой в здание, где раньше располагался отель «Централь». Здесь они зафиксировали факт массового содержания экзотических животных без документов.

В ходе проверочного рейда силовики обнаружили крокодилов, игуан, лемуров, обезьян черепах и змей – целый зоопарк. Разрешения, конечно, у их «добросовестных» хозяев не было.

Сотрудники прокуратуры Центрального округа Краснодара установили, что животные содержались в слишком маленьких вольерах. Так, одиннадцать крокодилов держали в аквариуме площадью всего 9,8 кв. м. Хотя на каждого животного положено от 20 кв. м «жилья». У змеи анаконды не было бассейна с водой. Мартышка, гиббон и игуана жили вообще в одном общем вольере.

Корм, который предназначался для животных, не был промаркирован. Документов на него не было вообще. К слову, отсутствовал и ветеринарный пункт. Сейчас материалы проверки прокуратура направила в следственные органы. Отмечается, что здесь находилась выставка диких животных. Сейчас «лавочку» прикрыли, возобновить работу она сможет только после устранения всех нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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