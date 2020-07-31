2020-07-31T16:57:36+03:00
Экономика

ВТБ: траты россиян в турагентствах выросли на 40%

Иван Егоров
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В первые выходные после объявления о возобновлении международного авиасообщения России с другими странами траты россиян в туристических агентствах выросли на 40% по сравнению со средним значением предыдущих выходных июля. При этом объем транзакций на покупку авиабилетов продолжает оставаться ниже средних значений, и даже в сравнении с предыдущими выходными июля упал на 28%.

Новость о возобновлении международного авиасообщения России с другими странами с 1 августа появилась 24 июля. Первые три страны, о которых было объявлено в рамках данного решения – Великобритания, Танзания и Турция. ВТБ проанализировал объем транзакций россиян в рамках сети своего эквайрингового бизнеса за пятницу- воскресенье, сравнив их с показателями прошлых выходных июля.

Объем трат в туристических агентствах в минувшие выходные превысил 150 млн рублей. По сравнению со средним значением выходных июля рост составил 40%, при этом показатели 18-19 июля превышены на 18%, 11-12 июля – на 65%, 4-5 июля – на 48%.

В сегменте авиабилетов сохраняется минимальный объем спроса. В первые выходные после объявления о возобновлении международного авиасообщения прямые заказы авиабилетов составили лишь около 115 млн рублей. Средний показатель предыдущих выходных июля оказался выше на 28%. Данные 18-19 июля были выше на 19%, 11-12 июля – на 31%, а 4-5 июля – на 35%.

- Первые дни после решения о возобновлении международных авиаперевозок, по нашим данным, в большей степени повлияли на турагентства. Мы видим по ним резкий рост объема транзакций, что во многом объясняется доступными на данный момент направлениями. Не секрет, что большинство россиян свой отдых в Турции, особенно в курортной части, планирует именно через туроператоров. С учетом того, что август – это пик сезона отпусков, рост в 40%, полученный в минувшие выходные, может быть только стартовой точкой, и объемы продаж продолжат расти. Насколько это скажется на покупке авиабилетов напрямую у перевозчиков – пока вопрос открытый. Более объективные данные в этом сегменте можно будет получить только после того, как доступными для перелетов станут, к примеру, другие страны Европы, – комментирует Алексей Киричек, руководитель департамента эквайринга – вице-президент ВТБ.

Ранее ВТБ изучил транзакционную активность россиян в наиболее популярных туристических регионах нашей страны. В июне 2020 года суммарный объем трат в них составил 4,2 млрд руб., что почти в 1,5 раза ниже значений прошлого года. Однако уже за первую половину июля динамика скорректировалась, и объем трат составил уже около 2,5 млрд, что сопоставимо с результатами за аналогичный период прошлого года. Регионами-лидерами по объему трат, помимо Москвы, стали Сочи, Казань, Санкт-Петербург и Байкал.

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