2020-07-31T17:34:35+03:00
Общество

Погода в Краснодарском крае 1 и 2 августа: дожди с градом и грозой

Синоптики рассказали о том, какая будет погода в Краснодарском крае 1 и 2 августа
Виталий КАРНАУХ
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На выходных 1 и 2 августа обещают дожди с грозами.На выходных 1 и 2 августа обещают дожди с грозами.Фото: Артём ГНАТЕНКО
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Наступают выходные, а это значит, что многие поедут на отдых – в горы или на море. По крайней мере, об этом можно судить по пробкам, которые образовались на дорогах, ведущих к Черному морю. Предлагаем вниманию читателей прогноз погоды на ближайшие два дня, чтобы знать – что будет ожидать.

В Краснодаре в ближайшее время синоптики обещают дождь с грозой, ветром до 5 м/с с порывами до 13-18 м/с. Ночью температура воздуха опустится до 18-20 градусов – будет весьма прохладно.

На территории Краснодарского края в ближайшее время местами также возможен кратковременный дождь с грозой. Кое-где обещают сильный ливень с градом. При грозе порывы ветра могут достигать 13-18 м/с. Ночью температура воздуха местами опустится до 16-21 градуса, в предгорьях будет еще холоднее – обещают всего до 12 градусов со знаком плюс.

В выходные в регионе также местами возможны дожди и грозы. Ветер усилится до 10 м/с, второго августа усилится до 15-20 м/с. Воздух прогреется днем до 25-26 градусов, местами до 30. Ночью опустится до 15-20.

На Черноморском побережье также обещают дожди. Ветер северо-восточный, 6-11 м/с. Днем будет жарко – 25-30 тепла, ночью прохладно – всего 16-21 градус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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