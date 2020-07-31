Прокуратура не разрешила кубанским чиновникам покупать машину за полтора миллиона на деньги народа

31 Июль 2020 2020-07-31T18:00:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края, представители ведомства проверили соблюдение бюджетного законодательства чиновниками администрации Мостовского городского поселения.

В ходе проверки стало известно, что чиновники намеревались провести аукцион на право заключения муниципального контракта по покупке автомобиля с максимальной (начальной) ценой контракта на сумму 1,5 млн рублей.

В то же время в нарушение требований законодательства описание объекта закупки составлено под конкретный товар – автомобиль KIA OPTIMA, что может привести к ограничению конкуренции.

- Бюджет Мостовского городского поселения является дотационным, а его дефицит более 9,8 млн рублей, в связи с чем приобретение дорогостоящего автомобиля, в данном случае, не является приоритетной потребностью муниципального образования, - говорят в прокуратуре.

Иными словами, эти полтора миллиона нужно потратить на первоочередные задачи поселения. В связи с этим прокуратура района внесла предостережение чиновникам, вследствие чего автомобиль куплен не был.

ИСТОЧНИК KP.RU