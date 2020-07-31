Прокуратура не разрешила кубанским чиновникам покупать машину за полтора миллиона на деньги народа
Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края, представители ведомства проверили соблюдение бюджетного законодательства чиновниками администрации Мостовского городского поселения.
В ходе проверки стало известно, что чиновники намеревались провести аукцион на право заключения муниципального контракта по покупке автомобиля с максимальной (начальной) ценой контракта на сумму 1,5 млн рублей.
В то же время в нарушение требований законодательства описание объекта закупки составлено под конкретный товар – автомобиль KIA OPTIMA, что может привести к ограничению конкуренции.
- Бюджет Мостовского городского поселения является дотационным, а его дефицит более 9,8 млн рублей, в связи с чем приобретение дорогостоящего автомобиля, в данном случае, не является приоритетной потребностью муниципального образования, - говорят в прокуратуре.
Иными словами, эти полтора миллиона нужно потратить на первоочередные задачи поселения. В связи с этим прокуратура района внесла предостережение чиновникам, вследствие чего автомобиль куплен не был.
ИСТОЧНИК KP.RU