В Динском районе загорелась газовая заправка
ЧП случилось вечером 31 июля. Загорелась газозаправочная станция на автодороге Краснодар – Кропоткин в Динском районе.
- В 19.15 по прибытию на место первого пожарно-спасательного подразделения обнаружено, что происходит горение заправочной станции и 2 автомобилей на общей площади 300 квадратов, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
В 20:02 пожар локализован.
По предварительной информации, в ЧП пострадали три человека.
- На тушение пожара привлечено 44 человека и 14 единиц техники, - добавляют в краевом управлении МЧС.
Дальнейшая информация уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
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