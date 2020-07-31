В Динском районе загорелась газовая заправка

31 Июль 2020 2020-07-31T20:20:10+03:00

По предварительной информации, пострадали три человека

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ЧП случилось вечером 31 июля. Загорелась газозаправочная станция на автодороге Краснодар – Кропоткин в Динском районе.

- В 19.15 по прибытию на место первого пожарно-спасательного подразделения обнаружено, что происходит горение заправочной станции и 2 автомобилей на общей площади 300 квадратов, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В 20:02 пожар локализован.

По предварительной информации, в ЧП пострадали три человека.

- На тушение пожара привлечено 44 человека и 14 единиц техники, - добавляют в краевом управлении МЧС.

Дальнейшая информация уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU