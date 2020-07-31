Трассу А-149 в Сочи временно перекрыли для движения

31 Июль 2020 2020-07-31T23:03:07+03:00

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31 июля стало известно о временном закрытии движения для всех автомобилей на участке федеральной трассы А-149 «Адлер - Красная Поляна». Здесь будет отсутствовать электроснабжение в тоннелях. Поскольку ездить в таких условиях очень опасно, водителей решили предупредить.

- Здесь будут проводить аварийно-восстановительные работы на подстанции 110/10 кВ «Ахштырь», - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Упрдор «Черноморье». - Ремонтные работы на электроподстанции РЖД займут около семи часов.

Дорожники напоминают, что закрыт участок на новой совмещенной трассе, а проехать можно по старой дороге в Красную Поляну.

Автолюбителей просят быть внимательнее.

ИСТОЧНИК KP.RU