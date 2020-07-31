31 Июль 2020 2020-07-31T23:26:40+03:00

Врачи пока не дают никаких прогнозов. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Шесть человек попали в список пострадавших при взрыве на АЗС в Динском районе 31 июля 2020

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Появился список пострадавших при взрыве на АЗС в Динском районе 31 июля 2020. Число тех, кто получил травмы во время пожара, снова увеличилось. Сейчас в больнице находится шесть человек.

- Состояние одного из доставленных мужчин крайне тяжелое - у него 95% ожогов тела. Сейчас он находится под наблюдением, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в больнице.

КОНКРЕТНО

Список пострадавших при взрыве на АЗС в Динском районе 31 июля 2020:

1. Шубин А.

2. Гагиев З.

3. Попов В.

4. Колоджиев Э.

5. Новоятлов А.

6. Горбачев С.

Ранее сообщалось, что взрыв на газовой заправке в Краснодарском крае произошел из-за водителя «Газели». Он забыл отсоединить шланг.

Тем временем Следком Кубани проводит проверку по факту взрыва на газозаправочной станции. К работе подключились и сотрудники прокуратуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU