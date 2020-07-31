Появился список пострадавших при взрыве на АЗС в Динском районе 31 июля 2020
Появился список пострадавших при взрыве на АЗС в Динском районе 31 июля 2020. Число тех, кто получил травмы во время пожара, снова увеличилось. Сейчас в больнице находится шесть человек.
- Состояние одного из доставленных мужчин крайне тяжелое - у него 95% ожогов тела. Сейчас он находится под наблюдением, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в больнице.
КОНКРЕТНО
Список пострадавших при взрыве на АЗС в Динском районе 31 июля 2020:
1. Шубин А.
2. Гагиев З.
3. Попов В.
4. Колоджиев Э.
5. Новоятлов А.
6. Горбачев С.
Ранее сообщалось, что взрыв на газовой заправке в Краснодарском крае произошел из-за водителя «Газели». Он забыл отсоединить шланг.
Тем временем Следком Кубани проводит проверку по факту взрыва на газозаправочной станции. К работе подключились и сотрудники прокуратуры Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU
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