31 Июль 2020 2020-08-01T00:02:36+03:00

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Голосование за самую очаровательнцую жительницу Краснодара, которое шло в сообществе «Комсомольской правды - Кубань» в «Вконтакте», закончилось. Спешим огласить его результаты. «Мисс Июль - 2020» стала 29-летняя юрист Бэлла Боярская.

У этой девушки милая улыбка, но по-настоящему серьезные намерения. Наша красавица - юрист, так что за словом в карман не полезет, в любом споре найдет аргументы.

boyarskayab Девушка может похвастаться точеной фигурой

Но в конкурсе ей усилия прикладывать не пришлось - у нее была активная группа поддержки.

- В бою за титул меня поддерживали моя семья, друзья и коллеги. Ни минуты не сомневалась в участии - с моими близкими мне ничего не страшно, - говорит «КП» - Кубань» Бэлла. - Я, действительно, юрист по образованию, но сейчас нашла себя в индустрии красоты. Работаю в одном из салонов красоты города.

Сама девушка ведет активный образ жизни, занимается спортом. Очень любит выбираться из города на море или в горы.

boyarskayab «Мисс Июль - 2020» сумеет найти аргументы для любого спора

Поздравляем победительницу, а нашим читательницам напоминаем, что уже начался прием заявок от участниц, желающих стать «Мисс август». Свои фотографии вы можете прислать в сообщения группы «Комсомольская правда - Кубань» в «Вконтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU