В общественном транспорте Краснодара усилили контроль за соблюдением масочного режима
В общественном транспорте Краснодара усилен контроль за соблюдением масочного режима. Сотрудники департамента транспорта и дорожного хозяйства проверяют как муниципальные, так и коммерческие автобусы, а также трамваи и троллейбусы. Маски должны быть и у водителей, и у пассажиров.
-31 июля выявили нарушения на трех маршрутах — № № 56, 62, 65, которые обслуживают коммерческие перевозчики. Материалы дела уже направлены в Роспотребнадзор, - сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.
Как сообщалось ранее, постановлением губернатора Кубани № 436 от 29 июля режим повышенной готовности в регионе продлен до 21 августа. Одновременно на Кубани усилен контроль за соблюдением масочного режима в закрытых помещениях.
ИСТОЧНИК KP.RU