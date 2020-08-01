В общественном транспорте Краснодара усилили контроль за соблюдением масочного режима

1 Авг. 2020 2020-08-01T09:12:02+03:00

Наличие средств защиты проверяют как у водителей, так и у пассажиров

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В общественном транспорте Краснодара усилен контроль за соблюдением масочного режима. Сотрудники департамента транспорта и дорожного хозяйства проверяют как муниципальные, так и коммерческие автобусы, а также трамваи и троллейбусы. Маски должны быть и у водителей, и у пассажиров.

-31 июля выявили нарушения на трех маршрутах — № № 56, 62, 65, которые обслуживают коммерческие перевозчики. Материалы дела уже направлены в Роспотребнадзор, - сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Как сообщалось ранее, постановлением губернатора Кубани № 436 от 29 июля режим повышенной готовности в регионе продлен до 21 августа. Одновременно на Кубани усилен контроль за соблюдением масочного режима в закрытых помещениях.

ИСТОЧНИК KP.RU