2020-08-01T09:12:02+03:00
Общество

В общественном транспорте Краснодара усилили контроль за соблюдением масочного режима

Наличие средств защиты проверяют как у водителей, так и у пассажиров
Юлия БАРАНОВА
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В общественном транспорте Краснодара усилили контроль за соблюдением масочного режима. Фото: пресс-службы городской мэрии.В общественном транспорте Краснодара усилили контроль за соблюдением масочного режима. Фото: пресс-службы городской мэрии.
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В общественном транспорте Краснодара усилен контроль за соблюдением масочного режима. Сотрудники департамента транспорта и дорожного хозяйства проверяют как муниципальные, так и коммерческие автобусы, а также трамваи и троллейбусы. Маски должны быть и у водителей, и у пассажиров.

-31 июля выявили нарушения на трех маршрутах — № № 56, 62, 65, которые обслуживают коммерческие перевозчики. Материалы дела уже направлены в Роспотребнадзор, - сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Как сообщалось ранее, постановлением губернатора Кубани № 436 от 29 июля режим повышенной готовности в регионе продлен до 21 августа. Одновременно на Кубани усилен контроль за соблюдением масочного режима в закрытых помещениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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