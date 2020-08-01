В Крыму задержан организатор пассажирской перевозки, в которой погибли 9 человек

1 Авг. 2020 2020-08-01T09:15:58+03:00

Следствие планирует выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения

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Следственный комитет сообщил о задержании организатора перевозки, которая обернулась гибелью 9 человек.

-Следователями Главного следственного управления уже получены доказательства нарушения лицом – организатором этой перевозки правил безопасности, которые привели к трагедии. В связи с этим данное лицо задержано в порядке ст. 91 УПК РФ, следствие планирует выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения, - сообщается на сайте главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополь.

ДТП в Крыму 31 июля 2020 года унесло жизни 9 человек, еще девять пассажиров чудом уцелели. Хотя и не обошлось без травм. Напомним, маршрутка, которая следовала из Краснодара в Севастополь, врезалась в грузовик. По предварительной версии, ДТП случилось из-за того, что водитель уснул за рулем.

ИСТОЧНИК KP.RU