2020-08-01T10:35:51+03:00
Общество

В Краснодаре выходные начались с дождя

В Краснодаре выходные начались с дождя
Юлия БАРАНОВА
Поделиться:
В Краснодаре выходные начались с дождя.В Краснодаре выходные начались с дождя.Фото: Анна МАЕВА
Изменить размер текста:

В Краснодаре субботнее утро началась с дождя. Местами прошли сильные осадки.

Напомним, что ГУ МЧС края распространило экстренное сообщение о резком ухудшении погоды в регионе. До конца суток 31 июля, а также в течение суток 01августа, ночью и утром 02 августа местами в крае ожидается сильный дождь, переходящий в ливень в сочетании с грозой и градом.

При шквалистом усилением ветра его скорость достигнет 20 м/с. Непогоду обещают и на Черноморском побережье Кубани.

- Синоптики предупреждают о возможности их формирования над морем на участке Магри-Весёлое с 1 по 3 августа, - сообщили в пресс-службе мэрии Сочи. - Также в ближайшие сутки ожидается дождь, гроза и усиление ветра порывами до 15 м/с.

По поручению главы города-курорта все службы переведены в режим повышенной готовности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24