В Краснодаре выходные начались с дождя

1 Авг. 2020 2020-08-01T10:35:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В Краснодаре субботнее утро началась с дождя. Местами прошли сильные осадки.

Напомним, что ГУ МЧС края распространило экстренное сообщение о резком ухудшении погоды в регионе. До конца суток 31 июля, а также в течение суток 01августа, ночью и утром 02 августа местами в крае ожидается сильный дождь, переходящий в ливень в сочетании с грозой и градом.

При шквалистом усилением ветра его скорость достигнет 20 м/с. Непогоду обещают и на Черноморском побережье Кубани.

- Синоптики предупреждают о возможности их формирования над морем на участке Магри-Весёлое с 1 по 3 августа, - сообщили в пресс-службе мэрии Сочи. - Также в ближайшие сутки ожидается дождь, гроза и усиление ветра порывами до 15 м/с.

По поручению главы города-курорта все службы переведены в режим повышенной готовности.

ИСТОЧНИК KP.RU