2020-08-01T11:17:59+03:00
Происшествия

В Новороссийске сгорела хозпостройка

Пожар произошел на улице Дзержинского
Юлия БАРАНОВА
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В Новороссийске сгорела хозпостройка. Фото: архив КПВ Новороссийске сгорела хозпостройка. Фото: архив КП
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В Новороссийске сгорела хозпостройка. Пожар произошел на улице Дзержинского. В 09:33 диспетчеру Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России поступила заявка о возгорании. В 09:34 на место происшествия были направлены пожарные подразделения МЧС России. Они установили, что горит хозяйственная постройка.

- В тушении были задействованы две единицы техники восемь человек личного состава МЧС России, - сообщили в главном управлении МЧС РФ по Краснодарскому краю.

В 09:38 пожар был локализован, в 09:45 возгорание полностью ликвидировали. В огне никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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