В Краснодаре мужчина пытался вынести из магазина деликатесы и сыр на 13 тысяч рублей
В Краснодаре росгвардейцы пресекли кражу рыбных деликатесов и сыров из магазина. Предварительная сумма ущерба превысила 13 тысяч рублей.
- На пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны поступил сигнал «Тревога» из охраняемого объекта торговли в Карасунском округе, - сообщили в пресс-службе главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю. - Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что сотрудник магазина по камерам видеонаблюдения заметил мужчину, который хотел вынести продукты в пакете, не заплатив за них.
Для дальнейшего разбирательства 28-летний житель краевой столицы передан сотрудникам полиции. Как выяснилось, раньше он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и незаконный оборот наркотиков.
ИСТОЧНИК KP.RU