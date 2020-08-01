1 Авг. 2020 2020-08-01T14:06:47+03:00

В Краснодаре мужчина пытался вынести из магазина деликатесы и сыр на 13 тысяч рублей. Фото: пресс-службы главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю

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В Краснодаре росгвардейцы пресекли кражу рыбных деликатесов и сыров из магазина. Предварительная сумма ущерба превысила 13 тысяч рублей.

- На пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны поступил сигнал «Тревога» из охраняемого объекта торговли в Карасунском округе, - сообщили в пресс-службе главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю. - Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что сотрудник магазина по камерам видеонаблюдения заметил мужчину, который хотел вынести продукты в пакете, не заплатив за них.

Для дальнейшего разбирательства 28-летний житель краевой столицы передан сотрудникам полиции. Как выяснилось, раньше он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и незаконный оборот наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU