На железнодорожном вокзале в Краснодаре подростка ударило током
1 августа в 14:00 часов на краснодарском железнодорожном вокзале 12-летний мальчик залез на вагон и его ударило током.
Зачем подросток полез на поезд, сейчас выясняет полиция.
- Мальчик находится в краевой больнице в тяжелом состоянии, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в Краснодарском ЛУ МВД России на транспорте. – По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося. ЧП случилось на железнодорожном вокзале Краснодар-2. Состав, на который залез ребенок – грузовой. Он стоял на вокзале уже не один час.
Транспортная полиция напомнила, что поезд – не место для игр.
- Напряжение в проводах контактной сети чрезвычайно высокое: до 27500 вольт. Лишь на первый взгляд безопасны вагоны, но подходить к ним ближе чем на пять метров, подлезать под вагоны нельзя, - говорят в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.
ИСТОЧНИК KP.RU