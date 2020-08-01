2020-08-01T16:44:50+03:00
Происшествия

На железнодорожном вокзале в Краснодаре подростка ударило током

12-летний мальчик залез на вагон грузового поезда
Варвара ДЫМ
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На этом составе ребенок получил удар током. Фото: пресс-служба Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.На этом составе ребенок получил удар током. Фото: пресс-служба Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.
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1 августа в 14:00 часов на краснодарском железнодорожном вокзале 12-летний мальчик залез на вагон и его ударило током.

Зачем подросток полез на поезд, сейчас выясняет полиция.

- Мальчик находится в краевой больнице в тяжелом состоянии, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в Краснодарском ЛУ МВД России на транспорте. – По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося. ЧП случилось на железнодорожном вокзале Краснодар-2. Состав, на который залез ребенок – грузовой. Он стоял на вокзале уже не один час.

Транспортная полиция напомнила, что поезд – не место для игр.

- Напряжение в проводах контактной сети чрезвычайно высокое: до 27500 вольт. Лишь на первый взгляд безопасны вагоны, но подходить к ним ближе чем на пять метров, подлезать под вагоны нельзя, - говорят в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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