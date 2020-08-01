В Сочи объявили экстренное предупреждение по непогоде на 1 и 2 августа

1 Авг. 2020 2020-08-01T16:55:25+03:00

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Региональное МЧС объявило экстренное предупреждение по непогоде в Сочи на 1 и 2 августа.

- До конца дня 1 августа и 2 числа в Сочи ожидаются ливни с грозой, град и сильный ветер (20-22 м/с), - сообщили сайту «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. - На реках ожидаются подъёмы уровней воды местами до неблагоприятных отметок, возрастает сход селевых потоков малого объема.

Если на Сочи обрушится сильный ливень, могут случиться подтопления улиц, а реки – выйти из берегов. Кроме того, есть вероятность прорыва дамб, подмыва опор мостов и железнодорожных путей.

В эти дни спасатели рекомендуют не выходить на улицу, а пересидеть дома непогоду. А если вдруг кто оказался в непогоду на улице, необходимо держаться подальше от деревьев и различных конструкций. И обязательно обращать внимания на сообщения от МЧС, которые приходят на мобильник и действовать, как говорят спасатели. В случае ЧП звонить по номеру 112 с мобильников.

ИСТОЧНИК KP.RU