2020-08-01T17:56:49+03:00
Общество

На Кубани четыре библиотеки получат статус модельных в 2021 году

Подведены итоги конкурсного отбора Министерства культуры РФ
Юлия БАРАНОВА
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На Кубани четыре библиотеки получат статус модельных в 2021 году. Фото пресс-службы администрации Краснодарского краяНа Кубани четыре библиотеки получат статус модельных в 2021 году. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края
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В Краснодарском крае четыре муниципальные библиотеки получат статус модельных в 2021 году. Они стали победителями конкурсного отбора Министерства культуры РФ в рамках нацпроекта.

Это крымская межпоселенческая районная библиотека, городская детская библиотека-филиал № 7 в Новороссийске, центральная городская библиотека им. Е.А. Котенко в Ейске и Октябрьская поселенческая библиотека Крыловского района.

- В таких учреждениях должен быть проведет высокоскоростной интернет, открыт широкий доступ к различным информационных ресурсам и периодической печати, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В помещениях проведут ремонтные работы, установят новую мебель, организуют доступную среду для людей с ограниченными возможностями здоровья. Это должно увеличить посещаемость библиотек примерно в два раза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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