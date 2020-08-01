1 Авг. 2020 2020-08-01T20:07:16+03:00

«Ласточка» из Сочи в Анапу отправилась в первый рейс. Фото: пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги

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Из Сочи 1 августа отправилась первая «Ласточка» в Анапу. Билеты на электропоезд, следующий по маршруту Адлер – Краснодар – Анапа практически все раскупили.

- Среди целей запуска нового маршрута – популяризация внутрироссийского туризма и повышение транспортной доступности курортных городов Черноморского побережья Краснодарского края, - сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

В расписании предусмотрены ежедневные рейсы поездов. Общее время поездки – 7 часов 48 минут.

В пресс-службе напомнили, что в поездах принимаются все меры для обеспечения безопасной перевозки пассажиров в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции. Пассажиры должны использовать индивидуальные средства защиты во время поездки.

ИСТОЧНИК KP.RU