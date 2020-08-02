Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 2 августа 2020 года: среди заболевших - 4-месячный ребенок
Стали известны подробности о новых случаях заболевания в Краснодарском крае. Напомним, за последние сутки зафиксировали еще 107 зараженных. Ранее в регионе такого количества положительных тестов за 24 часа не приходило.
Среди заболевших - девять детей. Пятеро заразились в Краснодаре, двое - в Новороссийске, по одному ребенку – в Анапе и Кореновском районе. Самому маленьком пациенту четыре месяца, самому взрослому - 16 лет.
Больше всего случаев инфицирования за последние сутки отмечено в Краснодаре – там положительный тест на коронавирус у 53 пациентов. В Сочи 10 инфицированных, в Новороссийске – шесть, в Туапсе – пять.
- В Анапе, Армавире, Геленджике и Славянском районе инфекцию подхватили 4 человека, - рассказывают в оперативном штабе Краснодарского края. - По два пациента в Северском, Кореновском и Усть-Лабинском районах.
Кроме того, в Горячем Ключе, а также Отрадненском, Кавказском, Тимашевском, Ленинградском, Крымском, Калининском, Красноармейском, Новокубанском, Выселковком и Успенском районах заболело по одному человеку.
Всего в Краснодарском крае COVID-19 подтвердился у 8472 человека.
- Полностью выздоровели уже 7305 пациента, из них 40 – за последние сутки, - говорят в региональном оперативном штабе.
За сутки скончались еще два пациента с коронавирусом.
Напомним, в регионе режим повышенной готовности действует до 21 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU
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