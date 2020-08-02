В Геленджике начали строить глубоководный выпуск сточных вод в море

2 Авг. 2020 2020-08-02T09:22:57+03:00

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В начале июня 2020 года в городе-курорте началась подготовка к масштабным работам. Возведение очистных сооружений и строительство глубоководного выпуска в Геленджике ждали десятки лет.

Как только участок обследовали на минную опасность и провели замеры глубин по оси трассы глубоководного выпуска, началась активная фаза работ. Они проходят на Тонком мысу. Главная сложность - работники трудятся под водой.

- Сейчас водолазы занимаются углублением и выравниванием траншеи под укладку трубы, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Геленджика. - Сами же трубы ждут отправки на заводе в Подмосковье.

Напомним, работы строительство осуществляется в рамках концессионного соглашения. Федеральный бюджет выделил на этот проект 2,7 миллиарда рублей. Работы планируют завершить в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU