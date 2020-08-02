2020-08-02T16:22:17+03:00
Общество

В Новороссийске три организации заплатят 1,2 миллиона рублей за загрязнение Черного моря

Росприроднадзор выиграл в суде четыре иска
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Фото: Росприроднадзор.Фото: Росприроднадзор.
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Три новороссийских компании заплатят за свою халатность, которая привела к загрязнению Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

Крупные предприятия допустили нарушения в работе, из-за чего причинен вред объекту охраны окружающей среды. Руководство обязали заплатить за нанесенный ущерб, но тщетно.

- Поскольку юридические лица сумму предъявленного вреда не уплатили в добровольном порядке, в Арбитражный суд Краснодарского края направлены иски, - поясняют «Комсомольской правде» - Кубань» в Росприроднадзоре.

Фемида, в свою очередь, удовлетворила законные требования ведомства, причем сразу по четырем искам.

- «Новороссийский судоремонтный завод», «Зерновой терминал «КСК» и «Новоростехфлот» заплатят 1 миллиона 181 тысячу 324 рубля, - добавляют в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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