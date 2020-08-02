Разбил бокс, но замешкался: На Кубани парень украл 500 рублей из ящика для пожертвований бездомным животным
Этот случай произошел в Ейском районе. В торговом зале продуктового магазина стоял бокс для пожертвований в общественную организацию по защите животных. Покупатели редко проходили мимо, всегда бросали денежку на помощь дворнягам.
В один из дней, когда в боксе насобиралось порядка 5 тысяч рублей, 21-летний местный житель похитил пожертвования. Как удалось узнать «КП» - Кубань», он хотел украсть все, но во время преступления парень, похоже, замешкался. Часть купюр разлетелись. В итоге в его руках оказалось лишь 500 рублей.
Тем не менее на злоумышленника завели уголовное дело по статье «Грабеж».
- На период предварительного следствия обвиняемый находится под подписков о невыезде и надлежащем поведении, - уточняют в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Уголовное дело уже направили в суд. Парню грозит до четырех лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU