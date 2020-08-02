Разбил бокс, но замешкался: На Кубани парень украл 500 рублей из ящика для пожертвований бездомным животным

2 Авг. 2020 2020-08-02T15:04:58+03:00

Ему грозит до четырех лет тюрьмы

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Этот случай произошел в Ейском районе. В торговом зале продуктового магазина стоял бокс для пожертвований в общественную организацию по защите животных. Покупатели редко проходили мимо, всегда бросали денежку на помощь дворнягам.

В один из дней, когда в боксе насобиралось порядка 5 тысяч рублей, 21-летний местный житель похитил пожертвования. Как удалось узнать «КП» - Кубань», он хотел украсть все, но во время преступления парень, похоже, замешкался. Часть купюр разлетелись. В итоге в его руках оказалось лишь 500 рублей.

Тем не менее на злоумышленника завели уголовное дело по статье «Грабеж».

- На период предварительного следствия обвиняемый находится под подписков о невыезде и надлежащем поведении, - уточняют в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Уголовное дело уже направили в суд. Парню грозит до четырех лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU