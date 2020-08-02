2020-08-02T11:39:56+03:00
Происшествия

В Анапе объявили пожароопасность пятого класса

Предупреждение будет действовать до 5 августа
Евгения СОРОКА
Поделиться:
На курорте запрещено разводить костры, бросать на землю непотушенные сигареты.На курорте запрещено разводить костры, бросать на землю непотушенные сигареты.
Изменить размер текста:

В крае вновь установилась жаркая сухая погода. По прогнозам синоптиков, начало недели будет особенно знойным. Пекло будет стоять такое, что столбики термометров не будут опускаться ниже 35 градусов.

В связи с этим со 2 по 5 августа на территории Анапы действует высокая пожароопасность 5-го класса. Об этом сообщают в управлении гражданской обороны и защиты населения города-курорта.

Во время высокого класса пожарной опасности спасатели рекомендуют осторожно обращаться с огнем.

- Запрещено разводить костры, бросать на землю непотушенные сигареты, складировать на улице мусор - особенно бутылки, осколки стекла, промасленные или пропитанные бензином тряпки, - предупреждают в ЕДДС Анапы.

В случае пожара необходимо сразу звонить по номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Анапа: новости города»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
День ВДВ 2020 в Краснодаре отметили масштабным шествием
На Кубани после взрыва газовой заправки задержали предпринимателя
В Анапе объявили пожароопасность пятого класса
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 2 августа 2020 года: среди заболевших - 4-месячный ребенок
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 2 августа 2020 года увеличилось еще на 107 человек
В Геленджике начали строить глубоководный выпуск сточных вод в море
Температура воды в Черном море 2 августа 2020: самая холодная вода в Анапе
Женская команда ФК «Краснодар» уступила «Локомотиву» в своем первом матче
В Краснодаре отремонтировали 103 многоквартирных дома
Губернатор Кубани дал получение службам Сочи и Новороссийска перейти на усиленный режим работы в связи с надвигающимся штормом
«Ласточка» из Сочи в Анапу отправилась в первый рейс
На месте будущего обхода Краснодара обнаружен сосуд позднего каменного века
На Кубани четыре библиотеки получат статус модельных в 2021 году
В Сочи объявили экстренное предупреждение по непогоде на 1 и 2 августа
На железнодорожном вокзале в Краснодаре подростка ударило током
На Туапсинский район обрушилась страшная непогода
В Краснодаре мужчина пытался вынести из магазина деликатесы и сыр на 13 тысяч рублей
В Сочи умерла женщина с подтвержденным коронавирусом
В Краснодарском крае сохраняется режим повышенной пожароопасности
Число больных коронавирусом в Краснодарском крае 1 августа увеличилось на 99
В Новороссийске сгорела хозпостройка
В Краснодаре подготовили спецтехнику для откачки воды после дождя
В Краснодаре выходные начались с дождя
В общественном транспорте Краснодара усилили контроль за соблюдением масочного режима
В Крыму задержан организатор пассажирской перевозки, в которой погибли 9 человек
Температура воды в Черном море 1 августа 2020: холоднее всего купаться в Анапе
Взрыв на АЗС в Динском районе 31 июля 2020: возбуждено уголовное дело