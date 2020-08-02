В Анапе объявили пожароопасность пятого класса

2 Авг. 2020 2020-08-02T11:39:56+03:00

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В крае вновь установилась жаркая сухая погода. По прогнозам синоптиков, начало недели будет особенно знойным. Пекло будет стоять такое, что столбики термометров не будут опускаться ниже 35 градусов.

В связи с этим со 2 по 5 августа на территории Анапы действует высокая пожароопасность 5-го класса. Об этом сообщают в управлении гражданской обороны и защиты населения города-курорта.

Во время высокого класса пожарной опасности спасатели рекомендуют осторожно обращаться с огнем.

- Запрещено разводить костры, бросать на землю непотушенные сигареты, складировать на улице мусор - особенно бутылки, осколки стекла, промасленные или пропитанные бензином тряпки, - предупреждают в ЕДДС Анапы.

В случае пожара необходимо сразу звонить по номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU