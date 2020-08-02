Новые жертвы коронавируса в Краснодарском крае: 2 августа скончались еще два человека

2 Авг. 2020 2020-08-02T13:44:09+03:00

С начала пандемии в регионе погибло 116 человек с COVID-19

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Число умерших от коронавируса в регионе снова увеличилось. За последние 24 часа скончались два пациента, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция.

Как стало известно, один из летальных случаев произошел в Лабинской ЦРБ. Сюда госпитализировали 73-летнюю жительницу Армавира. Она жаловалась на плохое самочувствие. Тест на коронавирус у пенсионерки оказался положительным.

- Пациентку подключили к ИВЛ, врачи предпринимали все возможное, но спасти женщину не удалось, - уточняют в оперштабе Краснодарского края. - Больная также страдала гипертонической болезнью и хронической сердечной недостаточностью.

Еще один человек умер в краевой клинической инфекционной больнице. 56-летний житель станицы Каневской почувствовал себя плохо, потому вызвал скорую. Тест на коронавирус оказался положительным. Больного подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но, несмотря на усилия медиков, мужчина скончался.

Напомним, жертвами коварной инфекции с начала пандемии в регионе стали уже 116 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU