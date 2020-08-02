2020-08-02T13:59:41+03:00
Происшествия

В Краснодаре из окна выпала 21-летняя девушка

От полученных травм она скончалась на месте происшествия
Евгения СОРОКА
Поделиться:
Фото: Алексей БУЛАТОВФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Трагедия случилась в ночь на 2 августа в Краснодаре. По словам очевидцев, во дворе многоэтажки на улице Селезнева, 4/15 нашли тело девушки.

Как оказалось, она выпала из окна дома. С какой высоты, пока неизвестно, но спасти девушку не удалось. От полученных травм она скончалась на месте ЧП. Личность ее следователи уже установили. Как стало известно, по факту гибели началась доследственная проверка.

- Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причины смерти 21-летней девушки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее сообщалось, что в Майкопе 31-летняя женщина упала с высоты девятого этажа. От полученных травм она скончалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре пронесся пылевой вихрь
В Новороссийске три организации заплатят 1,2 миллиона рублей за загрязнение Черного моря
Разбил бокс, но замешкался: На Кубани парень украл 500 рублей из ящика для пожертвований бездомным животным
Пожар в пятиэтажке Армавира: эвакуировано 30 человек
В Краснодаре из окна выпала 21-летняя девушка
Новые жертвы коронавируса в Краснодарском крае: 2 августа скончались еще два человека
День ВДВ 2020 в Краснодаре отметили масштабным шествием
На Кубани после взрыва газовой заправки задержали предпринимателя
В Анапе объявили пожароопасность пятого класса
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 2 августа 2020 года: среди заболевших - 4-месячный ребенок
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 2 августа 2020 года увеличилось еще на 107 человек
В Геленджике начали строить глубоководный выпуск сточных вод в море
Температура воды в Черном море 2 августа 2020: самая холодная вода в Анапе