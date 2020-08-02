В Краснодаре из окна выпала 21-летняя девушка

2 Авг. 2020 2020-08-02T13:59:41+03:00

От полученных травм она скончалась на месте происшествия

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Трагедия случилась в ночь на 2 августа в Краснодаре. По словам очевидцев, во дворе многоэтажки на улице Селезнева, 4/15 нашли тело девушки.

Как оказалось, она выпала из окна дома. С какой высоты, пока неизвестно, но спасти девушку не удалось. От полученных травм она скончалась на месте ЧП. Личность ее следователи уже установили. Как стало известно, по факту гибели началась доследственная проверка.

- Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причины смерти 21-летней девушки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее сообщалось, что в Майкопе 31-летняя женщина упала с высоты девятого этажа. От полученных травм она скончалась.

ИСТОЧНИК KP.RU